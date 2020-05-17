РИАМО - 17 мая. В Московской области продолжают работу по привлечению медперсонала в клиники для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, для этого в регионе действует значительная надбавка к зарплате, сообщил губернатор Подмосковье Андрей Воробьев.

«Мы ищем врачей, приглашаем врачей, везде где они свободны. Пожалуйста, приезжайте. У нас кроме федеральной доплаты есть еще и региональная доплата. Поэтому врач в стационаре у нас получает где-то в районе 250 тысяч рублей. В поликлинике врач получает плюс-минус 150 тысяч рублей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Медики необходимы в больницы, открывающиеся временные стационары для пациентов с коронавирусом, службы скорой и неотложной помощи. Резюме можно направить на электронный адрес (doc@mosreg.ru) или позвонить по телефону: 8 (495) 990-77-77.

За минувшую неделю в Московскую область удалось привлечь 130 медицинских работников. В борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе задействовано свыше 22 тысяч специалистов.

Ранее Воробьев поручил проконтролировать перечисление медработникам все положенных федеральных и региональных надбавок.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.