РИАМО - 17 мая. Конфликт между тремя мужчинами возле магазина в Пущине закончился поножовщиной, двоих пострадавших доставили в больницу, один скончался, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В 23:30 15 мая от магазина в микрорайоне В Пущина бригадой скорой помощи в ФГАУЗ «Больница Пущинского научного центра РАН» доставлены и госпитализированы братья-близнецы 1984 года рождения, зарегистрированные по адресу: городской округ Серпухов, деревня Большое Грызлово, с диагнозом - множественные колото-резаные ранения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ночью один из братьев скончался от полученных ран.

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержан мужчина 1976 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».