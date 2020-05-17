РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В подмосковном Дзержинском до 15 июня продлили прием документов от кандидатов в члены Общественной палаты городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На основании рекомендаций рабочей группы Общественной палаты Московской области по формированию новых составов муниципальных общественных палат период для приема документов в члены нового состава Общественной палаты городского округа Дзержинский продлен до 15 июня», - говорится в сообщении.

В связи с принятием мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Дзержинский пункты приема документов от кандидатов в члены Общественной палаты в МБУ «Угреша-Дзержинский» и МБУ «Молодежный центр «Лидер» закрыты.

«Кандидаты в члены Общественной палаты городского округа Дзержинский документы могут направить по электронной почте: palatadzer@yandex.ru в форматaх: doc, jpg, pdf», - заключается в материале.