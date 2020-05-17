РИАМО - 17 мая. На станции Тульская Московской железной дороги мужчина попал по поезд, пострадавший скончался от полученных травм, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, сегодня примерно в 7:40 мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва-Узуново», - говорится в сообщении.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Специалисты организовали по данному факту доследственную проверку. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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