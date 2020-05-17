РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Сотрудники МУП «Водоканал» городского округа Подольск отремонтировали аварийный колодец по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать колодец сети централизованного водоснабжения. Она отметила, что на пересечении Овражного проезда с улицей Фурманова около 2 месяцев колодец находится в аварийном состоянии. Его обложили камнями для того, чтобы не провалились машины и пешеходы.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу ремонта колодца сети централизованного водоснабжения по вышеуказанному адресу и сообщает, что данный участок эксплуатируется МУП «Водоканал». По информации, предоставленной МУП «Водоканал», ремонт колодца выполнен», - сказал первый замглавы администрации городского округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.