РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Сотрудники управляющей компании Подольска приступили к обрезанию кустов во дворах многоквартирных домов, после зимы растительность интенсивно растет, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжают работы во дворах многоквартирных домов. В частности, на придомовых территориях не только производится окос травы, но и обрезаются кусты», - говорится в сообщении.

После зимы растительность интенсивно растет, особенно после дождей.