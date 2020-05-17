РИАМО - 17 мая. В Подмосковье врачи вылечили после коронавируса 364 пациента за сутки, за весь период в регионе после инфекции выздоровели 3088 человек, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За сутки в Московской области выявили 907 случаев заражения коронавирусом. За весь период в регионе зафиксировали 27 369 случаев Covid-19.

Жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции и использовать защитные маски в общественных местах. Такие меры введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.