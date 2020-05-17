РИАМО - 17 мая. Среди новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве свыше 80% обнаружили у людей в возрасте до 65 лет, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В городе за сутки выявлено 3855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Среди новых заболевших 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Врачи взяли под меднаблюдение всех, у кого была выявлена инфекция, а также тех, кто с ними близко контактировал.

Все москвичи с подтвержденным коронавирусом, выбравшие лечение от инфекции на дому, должны установить у себя приложение «Социальный мониторинг». Данное приложение установили порядка 10 тысяч жителей столицы.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.