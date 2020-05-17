РИАМО - 17 мая. В Московской области выявили 907 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в регионе подтверждено 27369 случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки зафиксировали 9709 случаев коронавируса, 4207 человек выздоровели, 94 пациента умерли. За весь период в стране выявили 281752 случая заражения, 67373 человека вылечились, 2631 пациент скончался.

Жители Подмосковья обязаны соблюдать режим самоизоляции. Из дома можно выходить только по веским причинам. В общественных местах обязательно надевать защитную маску или респиратор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион к 18 мая может быть готов к частичному снятию режима самоизоляции. Для этого коэффициент распространения инфекции должен быть меньше единицы, должен быть обеспечен достаточный уровень тестирования, и нужно, чтобы было 50% свободных коек для заразившихся коронавирусом.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.