РИАМО - 17 мая. В Москве за прошедшие сутки выявили 3855 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в столице выявили 142 824 случая заражения, сообщает городской оперативный штаб.

По всей стране за сутки выявили 9709 случаев коронавируса. За весь период в России зафиксировали 281 752 случая Covid-19, вылечились 67 373 человека, скончался 2631 пациент.

Москвичи из-за борьбы с коронавирусом должны соблюдать режим самоизоляции, во время которого из дома можно выходить только по веским причинам. В общественных местах и в городском транспорте нужно надевать защитные маски и перчатки.

В столице также проводят массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Этот скрининг должен показать реальную картину в городе по распространению Covid-19 и определить тех людей, у которых уже выработан иммунитет.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.