РИАМО - 17 мая. На следующей неделе в Подмосковье и столице ожидается облачная погода, практически во все дни будут идти кратковременные дожди, температура воздуха на 2-4 градуса будет ниже нормы, прогнозируются ночные заморозки, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Погода будет облачная с прояснениями. Практически каждый день будут идти дожди. Но это будут не ливневые дожди, а кратковременные. Температура воздуха у нас останется точной такой же - на 2-4 градуса ниже нормы», - сказал собеседник агентства.

Днем 18 мая температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла в Москве и до 14 градусов - в Подмосковье. 19 мая влияние циклона на регион ослабнет, но погода по-прежнему будет дождливой. В Москве в этот день столбики термометров могут подняться до 14 градусов, в области - до 15.

В ночь на 20 мая возможны заморозки. В столице днем будет 14-16 градусов тепла, в Московской области - 12-17.

В конце недели температура днем поднимется до 14 градусов по Москве и до 15 градусов - по Подмосковью.