РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Сотрудники УК Подольска установили полусферы на тротуаре на Юбилейной улице, они препятствуют парковке автомобилей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой установить ограждения, препятствующие въезду на тротуар машин во дворе дома №28 по улице Юбилейная. Он отметил, что автовладельцы паркуют свои машины на тротуаре и жители не могут пройти с колясками.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу установки ограждения, препятствующего въезду на тротуар на улице Юбилейная, и сообщает, что по результатам проведенной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились. Мероприятия по обустройству ограждения тротуара на дворовой территории по данному адресу выполнены», - сказал замглавы администрации городского округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он добавил, что сотрудниками управляющей организации МУП «ДЕЗ» выполнены работы по установке полусфер для предотвращения парковки транспортных средств.