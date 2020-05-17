РИАМО - 17 мая. За минувшие сутки столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1458 пациентов, всего выздоровели с начала пандемии свыше 27 тысяч человек, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490», - сказала Ракова.

Медики для подтверждения отсутствия у человека коронавирусной инфекции проводят специальные исследования. Также все пациенты, которые должны находиться под медицинским наблюдением, получают все необходимые рекомендации.

Все горожане должны соблюдать режим самоизоляции, а при нахождении в общественных местах носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.