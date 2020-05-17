РИАМО - 17 мая. «Московская электронная школа» составила рейтинг самых популярных сценариев уроков, лидером оказался урок по математике на тему «Задачи на одновременное движение двух объектов. Четвертый класс», этот сценарий использовали более 7,3 тысячи раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В МЭШ доступно множество полезных материалов — учебники, сценарии уроков, тесты, художественная литература, дополнительный интерактивный фото- и видеоконтент. Большая часть этого контента создается лично учителями, которые делятся своим опытом и лучшими методиками. Только за этот учебный год учителя использовали сценарии уроков по разным темам более 3,6 миллиона раз», — сказал представитель пресс-службы департаменте информационных технологий Москвы.

Вторым по популярности оказался урок на тему «Возрождение Олимпийских игр», во время занятий по этому сценарию школьники узнают о основателе современных Олимпийских игр Пьере де Кубертене и о том, кто стал первым олимпийским чемпионом. Этот урок использовали более 6 тысяч раз.

Замыкает тройку лидеров еще один урок по математике. В сценарии, рассчитанном на второклассников, рассказывается о приемах сложения двузначных цифр. Благодаря этому образовательному материалу дети знакомятся с простым методом сложения, решают геометрические задачи и проходят интерактивные тесты. Сценарием урока пользовались более 5,2 тысячи раз.