РИАМО - 17 мая. В микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, находка не представляет угрозы для жизнедеятельности людей, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 16:55 16 мая поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте находки выставлена охрана силами ОВД ОП «Кубинка». Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 18 мая, эти мероприятия проведут военные.