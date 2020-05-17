РИАМО - 17 мая. В столице умер за сутки 71 человек с ранее подтвержденным коронавирусом и пневмонией, с начала пандемии умерли 1503 пациента, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В городе до 31 мая действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только по веской причине. В общественных местах горожане обязаны носить маски и перчатки.

Мэр столицы Сергей Собянин признал всех жителей после окончания режима самоизоляции быть более бдительными, каждому необходимо выработать культуру поведения защиты от коронавирусной инфекции, чтобы не допустить роста числа заражений.

В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу. Пока его проводят только по высланным приглашением. Каждый день рассылается порядка 70 тысяч приглашений.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.