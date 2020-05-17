РИАМО - 17 мая. При нахождении в городе носить маски и перчатки необходимо всем, кто пользуется общественным транспортом и предприятиями торговли, это нужно, чтобы не вызвать рост заражения Covid-19 при увеличении количества рабочих людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В первую очередь это касается торговли и транспорта - метро, автобусы, такси, любые виды предприятия торговли. Люди, приходя туда, должны быть в маске и перчатках», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

Он добавил, что носить маски и перчатки необходимо, чтобы не было роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне увеличения работающих в городе людей.