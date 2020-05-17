РИАМО - 17 мая. После окончания режима самоизоляции москвичи должны быть более бдительными, каждому необходимо выработать культуру поведения защиты от коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Призываем граждан быть более бдительными, вырабатывать новую культуру ответственного поведения самозащиты от распространения коронавируса и защиты своих близких. Это другой стиль поведения, работы, нашей жизни в новых очень непростых условиях», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что режим самоизоляции в Москве снимается, чтобы дать гражданам возможность пойти на работу.

«Мы не можем месяцами, по полгода сидеть в изоляции. Это невозможно. Мы, с одной стороны, бережем население от заражения коронавирусом, с другой - мы оставить без работы, без средств существования миллионы людей тоже не можем. Поэтому мы раскрываем один сектор экономики за другим», - добавил Собянин.