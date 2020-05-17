РИАМО - 17 мая. Московская область уже к 18 мая может быть готова к частичному снятию режима самоизоляции, для этого регион должен соответствовать определенным показателям, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Второе - достаточный уровень тестирования, у нас все в порядке. И должно быть 50% свободных коек, мы койки запускаем каждый день, поэтому, скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что сразу все предприятия открыты не будут. В первую очередь речь идет о промышленных, перерабатывающих и строительных предприятиях.