РИАМО - 17 мая. В столице наращивают мощности по массовому тестированию москвичей на антитела к коронавирусной инфекции, через две-три недели любой желающий сможет по электронной записи сдать такой тест без специального приглашения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Каждые три дня мы будем посылать по 70 тысяч приглашений, чтобы эта система работала постоянно. Когда мы выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Это перспектива двух-трех недель. Мы над этим работаем, может быть даже раньше это удастся сделать», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в Москве кардинально меняется масштаб тестирования. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.

«Сегодня ПЦР-тестами занимается целая система лабораторий. Это частные, городские, федеральные лаборатории. За последние недели мы нарастили в разы мощность этих лабораторных исследований. Вышли на рекордный уровень - до 50 тысяч в сутки», - добавил Собянин.