РИАМО - 17 мая. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается до 16 градусов тепла, погода будет облачной, пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице - 14-16, по области - 11-16 градусов», - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха в воскресенье будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

Ветер ожидается западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.