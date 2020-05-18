В Московском регионе с 12 мая в качестве меры против распространения Covid-19 всех граждан обязали носить в общественных местах медицинские маски, на территории столицы также необходимо ношение защитных перчаток. Как долго можно использовать одноразовые и многоразовые маски и перчатки, как правильно стирать и утилизировать индивидуальные защитные средства, смотрите в инфографике РИАМО.