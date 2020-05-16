РИАМО - 16 мая. В Московской области акция «Ночь в музее» с 16 на 17 мая впервые пройдет в онлайн-формате, в ней примут участие 12 государственных и 42 муниципальных музея региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В этом году основная тема акции - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В акции дебютирует музейный комплекс «Зоя», открывшийся в Петрищево 8 мая. Он представит документальный фильм-экскурсию о жизни и подвиге Зои Космодемьянской. Эксклюзивную программу предложит МВК «Новый Иерусалим» - посетителям расскажут о ценностях из конфискованной коллекции, переданной два года назад», - говорится в сообщении.

Разнообразные экскурсии для зрителей всех возрастов проведут Серпуховский, Сергиево-Посадский и Звенигородский историко-художественные музеи. «Зарайский кремль» предложит серию эксклюзивных интервью об истории данного исторического комплекса. «Дмитровский кремль» подготовил увлекательные мастер-классы, викторины, экскурсии, познавательные рубрики, объединенные тематикой символизма.

В музее Чайковского в Клину организуют видеоэкскурсию, посвященную 180-летию великого композитора. Военно-технический музей в Черноголовке покажет ролики о боевой технике, участвовавшей в ВОВ.