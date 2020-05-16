РИАМО - 16 мая. Полицейские задержали в Пушкинском округе местного жителя, который ограбил дом, он украл игровую приставку и электродрель, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть в Пушкинском округе обратился с заявлением 32-летний местный житель о том, что неизвестный похитил игровую приставку и электродрель из дома, расположенного на улице Центральная поселка Ашукино. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 46-летний местный житель», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.