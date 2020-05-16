РИАМО - 16 мая. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов из салона связи на севере столицы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился сотрудник службы безопасности салона связи. Он рассказал, что из салона на Ленинградском шоссе пропали девять мобильных телефонов. Сумма материального ущерба превысила 460 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Старопетровском проезде подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Подозреваемый работал в салоне продавцом-консультантом. В течение нескольких дней он тайно похищал мобильные телефоны. Украденным он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.