РИАМО - 16 мая. На территории поселка санатория «Подмосковье» в городском округе Домодедово произошло загорание в одной из квартир, в результате происшествия погиб один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В городском округе Домодедово в поселке на территории (поселка - ред.) санатория «Подмосковье» произошел пожар в квартире на пятом этаже дома. Погиб мужчина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудниками пожарно-спасательных бригад возгорание было ликвидировано в 17:18.