РИАМО - 16 мая. В субботу прошел последний этап олимпиады по избирательному законодательству – 2020 в Московской области, определены победители, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Подмосковья.

В этом году был выбран абсолютно новый формат финального испытания: старшеклассники стали участниками дебатов. Для этого они в течение месяца учились этому мастерству под руководством опытных наставников.

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации дебаты прошли в режиме онлайн. Но это было не менее волнительно для 12 финалистов — старшеклассников из Долгопрудного, Фрязина, Одинцова и Коломны. За их выступлениями наблюдали родители, друзья и учителя — финал олимпиады транслировался на популярном видеохостинге», - говорится в сообщении.

Убедительность старшеклассников оценивала компетентная судейская коллегия, в которую вошли профессиональные дебатеры и члены Избиркома региона.

В субботу прошли сразу три игры: две полуфинальные и финальная. В каждой ребятам необходимо было дебатировать на серьезные актуальные темы. У каждого спикера из команды утверждения и команды отрицания было всего 3 минуты на аргументацию своей позиции.

В финале встретились команды из Коломны и Одинцова. В решающей встрече команде Коломны предстояло найти аргументы «за», а их соперникам - «против» утверждения «Необходимо перевести госслужащих на дистанционный режим работы». Все участники представили убедительные доводы, но точка зрения команды из Одинцова показалась судьям более аргументированной.

С результатом в 233 балла заслуженную победу одержали старшеклассники из Одинцова — Анна Машонская, Даниил Зеньков и Руслан Музафаров.

Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин поздравил победителей и поблагодарил всех участников олимпиады.

«Все вы — большие молодцы! И те, кто дошел до финала, и те, кто участвовал в трех предыдущих этапах. В этом году в нашей олимпиаде приняли участие больше 30 тысяч учащихся из Московской области. Нам очень приятно, что молодые люди интересуются избирательным законодательством и, более того, так хорошо в нем разбираются. Эти знания помогут ребятам в жизни, независимо от того, свяжут они ее с данной сферой или нет», - добавил Березкин.

Первый этап олимпиады — очное тестирование — прошел в школах региона в декабре 2019 года. Второй муниципальный этап (также тестирование) состоялся в феврале 2020 года. Третий межмуниципальный этап прошел в марте. В нем приняли участие 16 команд из разных муниципалитетов региона.