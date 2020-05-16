РИАМО - 16 мая. «Уроки Мужества» столичного Музея Победы набрали почти 30 тысяч просмотров за две недели, всего за время работы проекта в видеоуроках приняли участие 17 героев из семи городов, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Детский центр Музея Победы в этих непростых условиях решил запустить ряд новых проектов в формате онлайн. Один из них – цикл виртуальных «Уроков мужества» на платформе социальной сети «ВКонтакте» – стартовал 27 апреля. Это дало нам возможность подключить к занятиям не только московских школьников, но и участников долгосрочной программы «Школьный музей Победы» из других регионов страны», – сказала руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

За все время работы проекта в видеоуроках приняли участие 17 героев из семи городов. Перед интернет-пользователями выступали ветераны из Москвы, Волгограда, Орла, Республики Саха и других городов. Самой популярной трансляцией стала онлайн-встреча с ветераном из Кронштадта Майей Шлендер. Этот эфир посмотрело почти 4 тысячи человек.

С 19 мая «Уроки мужества» будут проходить два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в 15:00. Присоединиться к интернет-встрече могут все желающие. Для этого необходимо открыть группу детского центра Музея Победы и найти запись с эфиром.

На уроках ветераны расскажут, в каких боевых действиях принимали участие, поделятся воспоминаниями о трудностях и радостях военных лет, которые им пришлось испытать. Слушатели эфира смогут задать вопросы и пообщаться с героями.