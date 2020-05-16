РИАМО - 16 мая. На территории Московской области прогнозируются сильные порывы ветра до утра 17 мая, жителям региона рекомендовали быть осторожными, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«В период с 19:00 16 мая до 10:00 17 мая 2020 года в Московской области ожидается юго-западный, западный ветер с порывами 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали убрать вещи со двора и балконов в дом, машину поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Пешеходам на улице посоветовали обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, деревья, мосты, линии электропередачи и другие опасные объекты.