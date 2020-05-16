РИАМО - 16 мая. Составлен рейтинг самых популярных марок автомобилей, которые предпочитают москвичи, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Нашли самый популярный автобренд в Москве и составили топ-10 марок. На первом месте - Kia. Их в городе больше 572 тысяч», - говорится в сообщении.

На втором месте Hyundai, замыкает тройку лидеров Toyota. В первую пятерку также попали Volkswagen и Lada.

Затем идут Nissan, Ford, Renault, Mercedes и Skoda.

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