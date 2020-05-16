РИАМО - 16 мая. Центр организации дорожного движения Москвы объявил конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Наверняка вы не раз замечали серые неприметные тумбы вблизи светофоров? Да, выглядят они совсем грустно. Но с вашей помощью мы сможем сделать из городских объектов настоящие произведения искусства», — говорится в сообщении.

Конкурс начнется 18 мая, заявки будут принимать до 18 июня включительно.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно придумать рисунок для светофорного шкафа. Материалы и инструменты для воплощения идеи финалистам предоставят организаторы. Можно будет использовать и свои средства по согласованию. В конкурсе могут участвовать и художники-любители, и профессиональные мастера. Лучших выберут по итогам голосований в соцсетях.

Работа должна быть оригинальной задумкой автора и не дублировать существующие проекты.

Эскизы нужно направлять на почту art-codd@transport.mos.ru. Подробные правила можно посмотреть на сайте конкурса.