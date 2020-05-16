РИАМО - 16 мая. Федеральные доплаты медработникам, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, будут рассчитываться на основании самого факта работы с такими пациентами и без привязки ко времени, сообщается на сайте правительства России.

По новым правилам, которые в субботу утвердило правительство страны, стимулирующие выплаты будут полагаться и водителям скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, которые трудятся на аутсорсинге.

«Сегодня правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиарда рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом», - говорится в сообщении.

Данные средства пойдут на выплаты медработникам в регионах страны за май.

Врачи, которые работают с пациентами с Covid-19, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц.

Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад с коронавирусными пациентами, выплата составит 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин скорой помощи - 25 тысяч рублей в месяц.

Выплаты предусмотрены за апрель, май и июнь. Все средства должны быть выплачены в полном объеме.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,