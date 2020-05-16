РИАМО - 16 мая. Специалисты проверили поступившие сообщения о минировании аэропорта Домодедово, станций столичного метро, роддомов и инфекционных больниц Москвы, взрывные устройства не обнаружены, сообщает ТАСС.

Ранее поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва на многих объектах города и в аэропорту Домодедово.

«Информация о минировании всех станций Московского метрополитена, инфекционных больниц, роддомов и аэропорта Домодедово не подтвердилась», - сказал источник агентства в экстренных службах.