РИАМО - 16 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков совместно со спортивными волонтерами помогли ветеранам спорта и Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Сейчас запущена акция #МыВместе, и люди по всей стране присоединяются к этому движению. Мы также становимся ее частью, поддерживая и распространяя ее на территории Московской области», - сказал Терюшков.

Во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы, заслуженного тренера РСФСР Алексея Кузьмина, проживающего в частном секторе, благодаря волонтерам появилась новая лавка.

Терюшков с волонтерами также помогли пребывающему в период самоизоляции в подмосковной деревне многократному призеру чемпионатов и кубков мира по велоспорту, параатлету Алексею Обыденнову. Он и спортивные волонтеры накололи дрова для хозяйственных нужд спортсмена.

«Эта акция, запущенная нашим президентом (Владимиром Путиным – ред.) и поддержанная губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, объединяет всех нас. В этом вся суть, добавить здесь нечего», - отметил Терюшков.

В Подмосковье работают почти 3 тысячи спортивных волонтеров. С начала действия самоизоляции они доставили более 5 тысяч продуктовых наборов малоимущим и пожилым гражданам, многодетным семьям. Волонтеры обеспечивают горячим питанием медицинских работников.

Акцию #МыВместе проводят, чтобы помочь пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,