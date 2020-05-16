РИАМО - 16 мая. В Москве до конца дня в субботу пройдет кратковременный дождь, в разных районах города выпадет от 2 до 3 миллиметров осадков, что составляет более 5% от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сейчас над городом идут кратковременные дожди, их продолжительность составляет 15-20 минут. Всего в городе выпадет от 2 до 3 миллиметров осадков», - сказал Позднякова.

Она добавила, что заморозков этой ночью в городе не ожидается, так как облачная погода не позволит остыть земле.

В столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.