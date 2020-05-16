РИАМО - 16 мая. Известный певец Марк Тишман принял участие в массовом скрининге на антитела к коронавирусу, запущенному в столице, он рассказал, что сама процедура заняла 3-4 минуты, сообщает московский оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Москве проводится массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу. Приглашение получил и Тишман – он сдал кровь в поликлинике №68.

«Пришло письмо с приглашением пройти тестирование на электронную почту, выбрав ближайший день. Я выбрал первый, сегодняшний, выбрал ближайшую к дому поликлинику, приехал и сдал анализ и на наличие вируса сейчас, и анализ на антитела», — сказал Тишман.

Он рассказал, что сама процедура заняла 3-4 минуты, а с учетом заполнения документов – минут 15.

Тишман призвал всех, кому придут приглашения, принять участие в тестировании.

Участников тестирования определяют случайно. Каждые три дня на бесплатную сдачу крови в пунктах в 30 поликлиниках планируют приглашать около 70 тысяч горожан.

«Иммуноферментный анализ – это анализ крови, который позволяет по соотношению антигенов G и M понять, существует ли у человека иммунитет к перенесенной коронавирусной инфекции, примерное время, когда он перенес коронавирус, или в какой стадии сейчас заболевание», — пояснила главный врач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

Пункты для забора крови работают каждый день с 08:00 до 20:00.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,