РИАМО - 16 мая. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду прогнозируется на территории Московской области 17 мая, сообщается на сайте «Метеовести».

Погода в центральной России 17 мая будет обусловлена влиянием холодного атмосферного фронта. В небе будет высокая концентрация облаков, прогнозируются скоротечные дожди и порывистый ветер. Температура будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы мая.

«В этой связи практически на всей территории Среднерусской равнины порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. Но сильнее всего воздух будет разгоняться в Московской и Владимирской областях – до 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

По 18 мая в Московском регионе продлили действие «желтого» уровня погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.