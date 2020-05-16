РИАМО - 16 мая. На сайте «Госуслуги» был сделан раздел для жалоб медицинских работников, борющихся с распространением Covid-19, которые не получили положенные выплаты и надбавки, сообщает Nation News.

«Медицинский персонал в некоторых регионах России пожаловался на отсутствие дополнительных выплат. Президент РФ Владимир Путин поручил проследить за тем, чтобы каждый врач получил обещанные доплаты», - говорится в сообщении.

Правительством Московской области предусмотрены выплаты для тех, кто работает с коронавирусом: в размере 50 тысяч рублей – для врачей, 30 тысяч рублей – среднему медперсоналу и 10 тысяч – младшему медперсоналу.

Также медикам положены федеральные выплаты. На данные цели правительство России выделило Московской области свыше 465 миллионов рублей.

Ранее руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин назвал Подмосковье одним из регионов, где выплаты медикам были начислены оперативно.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,