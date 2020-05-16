РИАМО - 16 мая. Горячую воду в Подмосковье начнут отключать с 1 июля, местами сроки отключения воды сократят до десяти дней, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ранее предполагалось, что воду начнут отключать с 1 июня.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отключения горячей воды будут производиться в летний период, начиная с 1 июля, и не более чем на 14 календарных дней», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он призвал жителей с пониманием отнестись к работе энергетиков. Горячую воду нужно отключать для проведения профилактических и ремонтных работ: в это время проводят обследование, обслуживание, наладку теплового оборудования, меняют неисправные элементы котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды до десяти дней. В этом году сроки отключения воды уменьшат в Реутове, Краснознаменске, Ленинском округе, Серебряных Прудах, Дзержинском, Котельниках.

До десяти дней сократят отключение горячей воды для значительной части жителей Балашихи, Чехова, Богородского округа, Мытищ, Каширы, Люберец, Коломенского округа и Королева.

Графики отключения размещают на сайтах органов местного самоуправления и управляющих компаний за месяц до начала отключения.

Если отключение воды не связано с плановыми работами, нужно сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) или на дежурный номер управляющей компании.