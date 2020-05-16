РИАМО - 16 мая. Московский музей истории гражданской обороны и пожарной охраны столицы приглашает всех желающих на виртуальную прогулку в рамках акции «Ночь в музее», говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия «Ночь музеев» проходят с 16 на 17 мая в онлайн-формате.

«История пожарной охраны и гражданской защиты является важной страницей истории Москвы. Виртуальный музей рассказывает о развитии пожарной стражи с XV века до наших дней, а также зарождении гражданской обороны и защиты населения с начала прошлого века», - говорится в сообщении.

Виртуальный музей находится по адресу.

В музее представлены залы, посвященные истории создания противопожарной службы Москвы, развитию гражданской обороны города, комплексной системе безопасности мегаполиса. Также они рассказывают о Пожарно-спасательном центре Москвы, городской поисково-спасательной службе на водных объектах, Московском авиационном центре, спецпредприятии правительства Москвы, учебно-методическом центре ГО и ЧС, системе-112 столицы и производственно-техническом центре по ремонту пожарно-спасательной техники.