РИАМО - 16 мая. Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд в столице, спасатели извлекли из пруда машину, водитель смог сам добраться до берега, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Пятнадцатого мая на пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе автомобиль на скорости выскочил на бордюр, как на трамплин, перелетел зеленый склон и упал в пруд. Водитель самостоятельно выбрался из машины и доплыл до берега.

«На место происшествия немедленно прибыли сотрудники 215 отряда Пожарно-спасательного центра Москвы: Власов Иван, Ничипорук Дмитрий, Коков Темиркан и Алексеев Андрей. По прибытии на место происшествия боевой расчет демонтировал ограждения с помощью бензореза», — говорится в сообщении.

Спасатели обследовали место падения машины и вместе со службами комплекса городского хозяйства столицы с помощью автокрана вытащили машину из пруда.

По словам сотрудника пожарно-спасательного отряда №215 Дмитрия Ничипорука, сложность этого случая заключалась в том, что нельзя было подогнать технику, так как проезжая часть – в 20 метрах от пруда, а крутой спуск и узкая пешеходная дорожка не дали автокрану подъехать к водоему. Работать пришлось в сложных условиях с соблюдением повышенных мер безопасности.

Спасатели под водой зацепили машину и с помощью тягача Центра организации дорожного движения Москвы вытащили автомобиль со дна.