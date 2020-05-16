РИАМО - 16 мая. В Москве в субботу провели восьмую масштабную дезинфекцию, специалисты обработали дороги и общественные пространства города, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Такие тотальные дезинфекции всех дорог, тротуаров, парковок, общественных пространств проходят в городе каждую неделю с конца марта. Главная задача - предотвращение распространения коронавирусной инфекции», - сказал заммэра.

По его словам, в рамках работ дезинфицируется около 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

Он отметил, что данные работы специалисты провели примерно за четыре часа.

«За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что при проведении работ по дезинфекции особое внимание было уделено территориям медучреждений, местам перед входом в столичную подземку и зданиям станций метро, ТПУ, остановкам общественного транспорта города, пешеходным переходам и так далее.

В субботу в данных работах были заняты порядка 70 тысяч коммунальщиков и более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники, и 8,3 тысячи распылителей. В недоступных для техники местах обработку выполнили вручную.

Все работники, которые задействованы в дезинфекции города, соблюдают правила личной безопасности при пандемии коронавируса, они используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,