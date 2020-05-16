РИАМО - 16 мая. Краснокнижных птиц - лысуху, широконоску и камышницу – заметили за водоемах в столичном природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Самоизоляция стала причиной появления на водоемах природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» трех редких видов водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу города Москвы», - говорится в сообщении.

Специалисты при ежедневном обходе своей природной территории обнаружили лысуху, широконоску и камышницу на Кузьминских прудах.

Широконоска – это утка с большим клювом, от него она и получила свое название.

Остальные два вида относятся к семейству Пастушковых (птицы с четырьмя длинными пальцами на крепких лапах, позволяющими им лазить и бегать по плавучим растениям и болотам). Камышница, или водяная курочка, имеет черно-бурую окраску и красный клюв с желтым кончиком, а также красную бляшку над клювом над ним. Лысуха – это птица с черной окраской и белой отметиной на лбу и белым клювом.

По информации специалистов «Мосприроды», камышница в последние годы гнездилась в городских парках «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», «Косинский», «Останкино», а также в планируемом к созданию фаунистическом заказнике «Долгие пруды».

Широконоска и лысуха в столице на сегодняшний день встречаются крайне редко и почти не гнездятся. Им требуются большие водоемы с естественными берегами, заросшими тростником и рогозом, камышовыми островками на воде и отсутствием беспокойства со стороны людей.

Как раз отсутствие человеческого фактора сыграло роль в появлении данных птиц в мегаполисе и их пребывании на особо охраняемой природной территории. Сотрудники «Мосприроды» будут осуществлять ежедневный мониторинг за этими представителями Красной книги Москвы.