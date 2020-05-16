РИАМО - 16 мая. Аноним сообщил о минировании аэропорта Домодедово, всех станций столичной подземки, роддома и инфекционных больниц города, сообщает ТАСС.

«Поступили сообщения о минировании всех станций Московского метрополитена, инфекционных больниц, роддомов и аэропорта Домодедово. Эвакуация не проводится", - сказал источник агентства в экстренных службах.

Он добавил, что специалисты проверяют все поступившие сообщения об угрозах взрыва.

15 мая анонимные сообщения о минировании рейсов поступили в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Все они проверены, взрывные устройства не обнаружены.