РИАМО - 16 мая. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявили в Подольске, Сергиевом Посаде, Коломне и Клину, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в регионе.

За минувшие сутки в Подмосковье было зафиксировано 937 новых случаев заражения коронавирусом.

В Подольске выявили 55 новых случаев Covid-19, в Сергиевом Посаде – 53, в Коломне – 48, в Клину – 47.

Также в Пушкине зарегистрировали 36 новых случаев коронавируса, в Одинцове, Шатуре и Химках – по 34, в Лобне – 33, в Королеве – 32, в Дмитрове и Красногорске – по 31, в Истре – 30, в Щелкове – 26, в Егорьевске – 23, в Домодедове, Орехово-Зуеве – по 21, в Долгопрудном, Ленинском округе, Наро-Фоминске и Серпухове – по 20.

Еще по 19 случаев инфекции зафиксировали в Богородском округе, Жуковском, Ивантеевке, 18 – в Мытищах, по 15 - в Балашихе и Фрязине, 14 – в Люберцах, по 13 – в Луховицах и Реутове, 12 – в Раменском, 11 – в Солнечногорске, 10 – в Ступине.

В Электростали – девять новых случаев коронавируса, в Чехове и Дзержинском – по семь, в Воскресенске – шесть, в Можайске – пять, в Лыткарине, Рузе и Рошале – по три, в Бронницах, Котельниках, Дубне, Протвине, Павловском Посаде и Красноармейске – по два, в Волоколамске, Краснознаменске, Зарайске, Пущине, Кашире и Лотошине – по одному.

За время пандемии в регионе зафиксировано 3067 случаев заболевания у граждан, которые не проживают постоянно и не зарегистрированы в Московской области. Из них свыше тысячи человек – москвичи.

Жителям Подмосковье при появлении любых симптомов простуды рекомендуют вызывать врача на дом.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,