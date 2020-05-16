РИАМО - 16 мая. Дом-трилистник в переулке Сивцев Вражек в столице капитально отремонтируют, это здание является выявленным объектом культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта дома на пересечении улицы Сивцев Вражек, Малого Власьевского и Староконюшенного переулков. Он был построен в 1932 году по проекту архитектора Н.А. Ладовского и инженера Д.С. Лебедева», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Дом имеет форму, напоминающую букву «ж», из-за чего его прозвали домом-трилистником.

Во время работ проведут внутренний и внешний комплексный ремонт здания. Отремонтируют фасад, заменят входные двери и окна на лестничных клетках, покрасят пожарную лестницу, наружные откосы дверей и окон, в подвале установят новую дверь, в порядок приведут стены, пол и потолок. Заменят также номерные таблички подъездов. На фасадном флагштоке появятся новые отливы и кронштейны.

Покрасят потолки, стены на лестничных клетках. Заменят покрытия лестничных площадок. В местах общего пользования установят новые двери, отремонтируют металлические ограждения. Частично обновят системы водоотведения, водоснабжения, отопления, электроснабжения.

После окончания капитальных работ по всему зданию проведут восстановительный ремонт.

По словам Леонова, в этом доме написали песню «Подмосковные вечера».