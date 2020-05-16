РИАМО – 16 мая. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета, сообщает РИА Новости.
Гинцбург отметил, что разработку вакцины начали в середине февраля. При создании вакцины помогла универсальная платформа, использовавшаяся против лихорадки Эбола. Вакцину будут вводить в плечо. Сейчас она проходит доклинические испытания. После этого центр подаст документы в Минздрав России для разрешения испытаний на людях.
«Надеюсь, эта стадия до подачи документов еще продлится в течение месяца», — сказал Гинцбург в фильме «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».
Он добавил, что исследования на мелких животных показали высокую иммуногенность. Гинцбург считает, что производство вакцины могут начать к концу лета.
Директор центра добавил, что он сам готов сделать себе инъекцию вакцины, но это не будет иметь отношения к клиническим испытаниям. Разработчики часто испытывают препараты на себе и родственниках. Однако, по словам Гинцбурга, это не должно иметь отношения к официальным испытаниям, благодаря которым препарат может выйти в оборот.
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16 МАЯ
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