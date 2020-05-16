РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 мая. В подмосковном Дзержинском жителям разъяснили условия, которые необходимы для получения продуктовых наборов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Дзержинский продолжают выдавать продуктовые наборы. «Натуральная» помощь предусмотрена для незащищенных категорий граждан, которые оказались в критическом положении в период борьбы с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Для получения наборов предусмотрен ряд условий. Так, получить их могут пожилые жители старше 60 лет, одиноко проживающие, с доходом ниже 19 696 рублей; инвалиды 1 группы, находящиеся на самоизоляции; многодетные семьи, в которых воспитывается два и более ребенка дошкольного возраста; в семье воспитывается ребенок-инвалид; в семье произошло резкое ухудшение материального положения в связи с потерей работы одного или обоих родителей в период распространения Covid-19; малообеспеченные семьи с детьми, получатели детских пособий.

Особые случаи по данному вопросу рассматривает комиссия.

Списки жителей, которым необходима помощь, формируются Дзержинским управлением социальной защиты населения, уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 551-16-77.