РИАМО - 16 мая. В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса росгвардейцы начали использовать высотный комплекс видеонаблюдения «Око» на базе аэростата, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по региону.

Данный комплекс позволяет наблюдать за обстановкой на территории региона с высоты до 300 метров в радиусе до 5 километров.

«Для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории региона задействованы сотрудники авиационного отряда специального назначения ГУ Росгвардии по Московской области», - говорится в сообщении.

С помощью данного комплекса информация о нарушениях, в том числе и ограничительных мерах, передается нарядам, которые патрулируют территорию.

В ходе несения службы росгвардейцы проводят с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима, проверяют наличие специальных пропусков у граждан. Людям старшего поколения, наиболее подверженным заражению коронавирусом, сотрудники Росгвардии вручают памятки с полезной информацией, в том числе номерами телефонов медицинских и волонтерских организаций.

Всего с начала режима повышенной готовности из-за коронавируса в Московской области росгврдейцы провели более 11 тысяч профилактических бесед с гражданами.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,