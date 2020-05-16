РИАМО - 16 мая. В рамках уголовного дела об убийстве двух мужчин в Одинцовском городском округе были назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы для установления личности потерпевших и причины смерти, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в ходе допроса мужчины, обвиняемого в убийстве женщины в Воскресенске, следователю стало известно о ранее совершенном им преступлении в Одинцовском городском округе. Из показаний следует, что в октябре 2019 года рядом с заброшенным строением на Минском шоссе он в ходе ссоры нанес телесные повреждения двум ранее незнакомым мужчинам и сбросил их тела в колодец.

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд в указанное мужчиной место. На дне колодца обнаружены тела двух неустановленных мужчин с выраженными гнилостными изменениями», - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяются показания, данные обвиняемым.